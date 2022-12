Gesa Felicitas Krause erwartet ihr erstes Kind - und will ihre Karriere als 3000-Meter-Hindernisspezialistin danach fortsetzen.

Köln (SID) - Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause erwartet ihr erstes Kind - und will ihre Karriere als 3000-Meter-Hindernisspezialistin danach fortsetzen. Im Frühsommer 2023 soll es soweit sein, schon Ende kommenden Jahres will die 30-Jährige wieder ins Training einsteigen. Das Ziel: Olympia 2024 in Paris.

"Mein Lebensgefährte und ich sind extrem glücklich, denn ich wollte schon immer eine Familie", sagte die zweimalige WM-Dritte: "Ganz klar: Paris 2024 motiviert mich. Meine vierten Olympischen Spiele zu erleben, ist mein Traum."

Im Moment trainiert Krause noch, plant sogar, am Silvesterlauf teilzunehmen. Danach ist nach zwölf Jahren Leistungssport erstmals Pause angesagt. "Das Kapitel Schwangerschaft kommt zum richtigen Zeitpunkt. Mein Kopf und Körper haben eine Pause verdient. Und es ist der schönste Grund, den ich mir für eine Auszeit vorstellen kann", sagte Krause.