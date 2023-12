Der italienische Kugelstoßer Nick Ponzio ist von seiner nationalen Anti-Doping-Agentur für 18 Monate gesperrt worden. Der gebürtige US-Amerikaner soll demnach drei Dopingtests verpasst haben. Damit wird Ponzio, der seit Februar suspendiert ist, im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris fehlen.

Ponzio, der bis zum 27. August 2024 gesperrt wurde, hatte die verpassten Tests mit Fehlfunktionen seines Handys sowie Problemen mit der entsprechenden Kontroll-App erklärt. Der 28-Jährige tritt seit 2021 für Italien an, 2022 hatte er mit Platz vier bei der EM in München und Rang neun bei der WM in Eugene sowie einer persönlichen Bestleistung von 21,83 m sein bestes Jahr.