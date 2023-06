Die frühere 100-m-Weltmeisterin Tori Bowie ist aufgrund von Komplikationen während der Geburt gestorben. Das ergab laut verschiedenen US-Medien der Autopsiebericht. Bowie wurde Anfang Mai im Alter von nur 32 Jahren in ihrem Haus tot aufgefunden. Die ehemalige Weltklasse-Sprinterin soll im achten Monat schwanger gewesen sein und zum Zeitpunkt ihres Todes in den Wehen gelegen haben.

Bowie gewann bei den Weltmeisterschaften in London 2017 die Goldmedaille über 100 m und triumphierte auch mit der Staffel. Ein Jahr zuvor hatte die Leichtathletin bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro den kompletten Medaillensatz geholt: Gold mit der 4x100-m-Staffel, Silber über 100 m sowie Bronze über 200 m. Ihre erste große Medaille war Bronze über 100 m bei den Weltmeisterschaften 2015 in Peking.