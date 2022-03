Die Kugelstoß-Entscheidungen bei der Leichtathletik-DM in Berlin finden am 23. und 24. Juni vor dem Brandenburger Tor statt.

Berlin (SID) - Die Kugelstoß-Entscheidungen bei der Leichtathletik-DM in Berlin finden am 23. und 24. Juni vor dem Brandenburger Tor statt. Dies gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bekannt. Der Eintritt für die Duelle der Männer um Ex-Weltmeister David Storl (Freitag) und der Frauen (Donnerstag) ist frei.

Die eigentliche DM findet im Rahmen der "Finals" in der Bundeshauptstadt am 25. und 26. Juni im Olympiastadion Berlin statt. Dabei kämpfen unter anderem Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und Speerwurf-Star Johannes Vetter um die Tickets für die WM in Eugene (15. bis 24. Juli) und die EM in München (15. bis 21. August).