Die frühere 100-m-Weltmeisterin Tori Bowie ist im Alter von 32 Jahren gestorben. Das teilte ihr Management am Mittwoch auf Twitter mit. Eine Todesursache wurde nicht genannt. "Wir sind erschüttert über die traurige Nachricht, dass Tori Bowie verstorben ist", hieß es: "Wir sind untröstlich und unsere Gebete sind bei ihrer Familie und ihren Freunden."

Die Sprinterin gewann bei den Weltmeisterschaften in London 2017 die Goldmedaille über 100 m und triumphierte bei denselben Titelkämpfen auch mit der Staffel. Ein Jahr zuvor bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro hatte die Leichtathletin den kompletten Medaillensatz geholt: Gold mit der 4x100-m-Staffel, Silber über 100 m sowie Bronze über 200 m. Ihre erste große Medaille war Bronze über 100 m bei den Weltmeisterschaften 2015 in Peking.