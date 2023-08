Olympiasiegerin und Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin-Levrone aus den USA wird nicht an der anstehenden Leichtathletik WM teilnehmen können.

Weltrekordlerin Sydney McLaughlin-Levrone aus den USA verpasst aufgrund einer Verletzung die anstehende Leichtathletik-WM in Budapest. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin über 400 m Hürden klagt über Knieprobleme, das teilte sie am Freitag mit, acht Tage vor dem Start der Weltmeisterschaften (19. bis 27. August) in Ungarns Hauptstadt.

"Ich muss mich um ein kleineres Knieproblem kümmern, damit ich vollständig gesund für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr sein kann", schrieb die 24-Jährige in den Sozialen Medien. Zuvor habe sie sich eingehend mit ihrem medizinischen und sportlichen Umfeld ausgetauscht.

McLaughlin-Levrone hatte den Weltrekord über 400 m Hürden (50,68 Sekunden) im vergangenen Jahr bei der WM in Eugene aufgestellt. In dieser Saison zeigte sie sich verstärkt über die 400 m.