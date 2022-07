Die Leichtathletik-WM wird 2025 in Tokio ausgetragen und kehrt damit 34 Jahre nach der legendären Ausgabe von 1991 in Japans Hauptstadt zurück.

Eugene (SID) - Die Leichtathletik-WM wird 2025 in Tokio ausgetragen und kehrt damit 34 Jahre nach der legendären Ausgabe von 1991 in Japans Hauptstadt zurück. Dies gab der Leichtathletik-Weltverband Word Athletics nach seinem Council-Meeting vor der am Freitag beginnenden WM in Eugene/Oregon bekannt.

"Unter sehr starken Mitbewerbern hat Tokio das beste Gesamtpaket präsentiert", sagte Weltverbandschef Sebastian Coe. Weitere Kandidaten waren Kenia und Singapur.

Tokio hatte die WM 1991 ausgerichtet, In Erinnerung blieb dabei vor allem der bis heute gültige Weitsprung-Weltrekord von Mike Powell (8,95) im legendären Duell mit Carl Lewis. In Tokio fanden zuletzt 2021 die Olympischen Sommerspiele statt.