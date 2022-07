Hürdensprinter Gregor Traber (Tübingen) ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon in 13,71 Sekunden in seinem Vorlauf über 110 m ausgeschieden.

Eugene (SID) - Hürdensprinter Gregor Traber (Tübingen) ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon in 13,71 Sekunden in seinem Vorlauf über 110 m ausgeschieden. Der 29-Jährige kam auf Platz sieben seines Rennens und war damit chancenlos.

Vorlaufschnellster war Titelverteidiger Grant Holladay aus den USA in 13,14 Sekunden. Dessen Landsmann Devon Allen, der beim Football-Team der Philadelphia Eagles unter Vetrag steht, gewann den langsamsten Vorlauf in 13,47 Sekunden. Halbfinale und Finale werden am Sonntagabend Ortszeit ausgetragen.