München (SID) - Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) hat bei der nächsten Goldshow von Superstar Armand Duplantis (Schweden) EM-Silber im Stabhochsprung gewonnen. Der WM-Siebte übersprang im Münchner Olympiastadion 5,85 m und musste sich nur dem Titelverteidiger, Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler aus Schweden geschlagen geben, der mit 6,06 m seinen eigenen EM-Rekord überbot. Bronze sicherte sich Aufsteiger Pal Haugen Lillefosse (5,75/Norwegen).

"Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich hoffe, dass ich in Zukunft noch mehr Medaillen für Deutschland holen kann", sagte der Rheinländer in der ARD und schickte dann sogar eine Kampfansage an den schwedischen Überflieger: "Ich habe ihm gesagt, dass ich noch nicht zufrieden bin. Ich will gewinnen - und eine Silbermedaille ist der erste Verlierer, aber natürlich ein großes Geschenk."

Torben Blech (Leverkusen) und der WM-Fünfte Oleg Zernikel (Landau) schafften lediglich ihre Anfangshöhe von 5,50 m und wurden Achter und Neunter.

"Ich habe eine Medaille im Kopf - und das ist natürlich die goldene. Dafür werde ich alles geben", hatte Lita Baehre, mit 5,90 m die Nummer zwei in Europa, schon angriffslustig nach der souveränen Qualifikation gesagt. Mit Silber holte er dann seine erste Medaille bei einer großen Meisterschaft - und ließ sich feiern.

Zuletzt hatten vor zehn Jahren Björn Otto (Silber) und Raphael Holzdeppe (Bronze) in Helsinki EM-Medaillen mit dem Stab für Deutschland gewonnen. EM-Gold gab es zuletzt 1971 für einen Deutschen: Damals hatte in Helsinki Wolfgang Nordwig seinen Titel-Hattrick für die DDR perfekt gemacht.