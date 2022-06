Regensburg (SID) - Sprinterin Gina Lückenkemper ( Berlin) hat mit ihrer besten Zeit seit knapp drei Jahren die Norm für die Leichtathletik-EM (15. bis 21. August) in München erfüllt. Die EM-Zweite von 2018 absolvierte am Samstag bei einem Meeting in Regensburg die 100 m in 11,21 Sekunden und rückte damit an die Spitze der nationalen Bestenliste.

Zuletzt hatte die zweimalige WM-Halbfinalistin im September 2019 beim ISTAF in Berlin die 100 m schneller absolviert (11,15 Sekunden). Die Norm für die EM im Münchner Olympiastadion liegt bei 11,24 Sekunden.