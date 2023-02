Dortmund (SID) - Sprinterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat sich zur deutschen Hallenmeisterin über 60 m gekrönt. Die 100-m-Europameisterin gewann am Samstag bei den Titelkämpfen in Dortmund ein hochklassiges Finale in 7,17 Sekunden vor ihren Staffel-Kolleginnen Lisa Mayer (Wetzlar/7,21) und Alexandra Burghardt (Burghausen/7,22).

Zunächst hatte reichlich Verwirrung in der Halle geherrscht, weil auf der Leinwand eine Zielzeit von 7,05 Sekunden angezeigt worden war - dies wäre nur eine Hundertstel über dem 35 Jahre alten deutschen Rekord gewesen. Lückenkemper ließ einen Jubelschrei los, ehe die Zeit schließlich deutlich nach oben korrigiert wurde.

"Das soll mir gerne noch einmal jemand erklären, wie man mehr als eine Zehntel nach oben korrigieren kann. So stark hochzugehen, finde ich arg krass und ein bisschen fragwürdig", sagte Lückenkemper. Sie hätte eine solche Zeit nicht "komplett ausgeschlossen". 7,17 Sekunden seien "okay, ich wäre aber lieber 7,05 Sekunden gelaufen", ergänzte die 26-Jährige lachend.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo bewies als Fünfte in 7,37 Sekunden ihre starken Sprint-Qualitäten. In ihrer Paradedisziplin kämpft die Weltmeisterin am zweiten Wettkampftag am Sonntag (13 Uhr/sportschau.de) um Gold.

Ein Drama spielte sich bei der Entscheidung der Männer ab: Die Mitfavoriten Julian Wagner (LC Top Team Thüringen) und Owen Ansah (Hamburg) waren nach einem vermeintlichen Fehlstart disqualifiziert worden. Sie legten sofort Protest ein und starteten unter Vorbehalt - als Erster überquerte dann überraschend Aleksandar Askovic (München) in 6,56 Sekunden vor Ansah und Wagner die Ziellinie.

In der offiziellen Ergebnisliste wurden nach minutenlangem Warten Robin Ganter (Mannheim/6,65) und Philipp Corucle (Stuttgart/6,66) auf den Plätzen zwei und drei geführt, ursprünglich waren die beiden hinter den letztlich disqualifizierten Ansah (6,57) und Wagner (6,58) auf den Rängen vier und fünf eingelaufen.