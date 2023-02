Die ukrainische Hochspringerin Jaroslawa Mahutschitsch tritt derzeit bei Wettkämpfen mit besonderer Motivation an.

Köln (SID) - Die ukrainische Hochspringerin Jaroslawa Mahutschitsch tritt derzeit bei Wettkämpfen mit besonderer Motivation an. "Die Erfolge unserer Soldaten inspirieren mich", sagte die 21-Jährige, die am Mittwochabend das Leichtathletik-Hallenmeeting in Cottbus mit übersprungenen 1,98 Metern gewonnen hatte, der Stuttgarter Zeitung.

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris peilt die Vizeweltmeisterin von 2019 und 2022 die 36 Jahre alte Bestmarke der Bulgarin Stefka Kostadinowa an: "Ich möchte diesen Weltrekord angreifen", so Mahutschitsch. Dieser liegt bei 2,09 Metern.

Nach Meinung der Ukrainerin sollen russische Athletinnen und Athleten dann nicht an den Start gehen: "Russland begeht unmenschliche Taten, auch viele ukrainische Sportler sind im Krieg getötet worden, und gleichzeitig unterstützen russische Athleten diesen Krieg." Das Internationale Olympische Komitee (IOC) drängte zuletzt auf eine Lockerung der Sanktionen gegen russische und belarussische Athleten.