Lauf-Star Eliud Kipchoge (Kenia) startet am 25. September beim Marathon in Berlin.

Berlin (SID) - Lauf-Star Eliud Kipchoge ( Kenia) startet am 25. September beim Marathon in Berlin. Der 37-Jährige tritt bei dem Klassiker über 42,195 km in der Hauptstadt unter anderem auf den Vorjahressieger Guye Adola (Äthiopien), wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Insgesamt werden über 45.000 Läuferinnen und Läufer erwartet.

"Berlin ist der schnellste Kurs. Hier kann der Mensch sein Potenzial unter Beweis stellen und an seine Grenzen gehen", sagte Doppel-Olympiasieger Kipchoge, der in Berlin bereits drei Mal gewinnen konnte und dort vor vier Jahren auch seinen Weltrekord von 2:01:39 Stunden aufstellte.