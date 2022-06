Berlin (SID) - Olympiasieger Marcell Jacobs hat nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback über 100 m gegeben - vor den Weltmeisterschaften in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) wartet auf den 27-Jährigen aber noch viel Arbeit. In 10,12 Sekunden wurde Jacobs in Rieti italienischer Meister, seine Konkurrenten Fred Kerley (9,77/USA) und Yohan Blake (9,85/Jamaika) waren bei ihren Titelkämpfen deutlich schneller unterwegs.

"Ich bin noch nicht in der Lage, einen kompletten 100-m-Lauf durchzuziehen", sagte Jacobs: "Im Training musste ich alles in einem gemäßigten Tempo machen." Dennoch sei es "nützlich" gewesen, seit dem 18. Mai erstmals wieder ein Rennen bestritten zu haben. Zuletzt fehlte er wegen muskulärer Probleme.

Kerley und Blake präsentierten sich hingegen in Topform, besonders der Olympiazweite Kerley ist heiß auf seine Heim-WM. Er habe "etwas Schnelleres erwartet", sagte er. Als bislang drittschnellster Amerikaner sieht sich der Silbermedaillengewinner von Tokio noch nicht am Ziel: "Wann immer ich Usain Bolts Weltrekord kriegen kann - das ist es, was ich anstrebe."