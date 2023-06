Leichtathletik-Star Sydney McLaughlin-Levrone ( USA) traut sich zu, den Uralt-Weltrekord von Marita Koch über die 400 m zu brechen. "Ich glaube, dass ich in der Lage bin, den Weltrekord über 400 m zu brechen, aber es ist unmöglich zu wissen, ob es wirklich passieren wird und wann es passieren könnte", sagte die US-Amerikanerin der Nachrichtenagentur AFP: "Nur die Zukunft wird es zeigen."

Koch war die Stadionrunde 1985 in Canberra/Australien in 47,60 Sekunden gerannt, die Zeit ist seitdem unerreicht und gilt bei vielen Experten als ein Art Mahnmal für das Staatsdoping der DDR. McLaughlin-Levrone ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin über die 400 m Hürden, über diese Strecke hält sie in 50,68 Sekunden auch den Weltrekord. In diesem Jahr will sie sich verstärkt auch über die 400 m zeigen - wie beim Diamond-League-Meeting in Paris am Freitag.

"Das Ziel" für sie und ihren Trainer Bob Kersee "ist es einfach, jeden Tag daran zu arbeiten, besser zu werden, egal, welche Disziplin man wählt", sagte McLaughlin-Levrone.