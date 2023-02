Dortmund (SID) - Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) hat zum sechsten Mal in Folge den Titel bei den deutschen Hallen-Meisterschaften gewonnen. Die Weltmeisterin setzte sich am Sonntag in Dortmund mit 6,66 m vor Maryse Luzolo (Königstein/6,49) und Mikaelle Assani (Karlsruhe/6,41) durch, an ihren Saisonbestwert von 6,83 m kam sie nicht heran. Mihambos Hallenbestleistung liegt bei 7,07 m.

Die Ausnahmeathletin erzielte ihren besten Sprung im fünften Versuch, sie wirkte insgesamt etwas müde, ließ den dritten und letzten Sprung aus. Mihambo war bereits am Samstag in der Helmut-Körnig-Halle am Start gewesen: Über die 60 m ließ sie als Fünfte zahlreiche Sprinterinnen hinter sich (7,37).

"Mein Fokus lag an diesem Wochenende auf jeden Fall auf dem Sprint, mich dort im maximalen Bereich zu fordern. Das war mein Training vor den Hallen-Europameisterschaften. Es war klar, dass ich nur vier Sprünge höchstens mache", sagte Mihambo. Trotz des sechsten Titels in Folge spüre sie "keine Routine, das ist es nie. Es wird einem nichts geschenkt."

Die 29-Jährige stellte klar, dass sie bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) mit um die Medaillen kämpfen werde. "Ich habe noch keinen EM-Titel in der Halle. Ich bin gut drauf, konnte das in der Saison aber noch nicht so zeigen. Ich freue mich darauf, wenn mir das in Istanbul gelingt."