Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist beim Indoor-Meeting in Karlsruhe in einer für sie ungewöhnlichen Disziplin an den Start gegangen.

Köln (SID) - Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist beim Indoor-Meeting in Karlsruhe in einer für sie ungewöhnlichen Disziplin an den Start gegangen. Über 60 Meter sprintete die 28-Jährige gegen die Weltspitze und verpasste das Finale der besten Acht in 7,43 Sekunden letztlich nur um 12 Hundertstel. Den Sieg schnappte sich mit Dina Asher-Smith (7,04) die britische Rekordhalterin über 100 und 200 m.

Mihambo hatte nach ihrem WM-Triumph in Eugene im letzten Jahr wegen einer Corona-Erkrankung mit anschließender Schwächephase "nur" Silber bei der Heim-EM in München geholt. Nach dem Sprint-Start in Karlsruhe wird die Olympiasiegerin beim Hallen-ISTAF in Düsseldorf am Sonntag erstmals im neuen Jahr in die Weitsprunggrube fliegen.