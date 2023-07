Gina Lückenkemper, Niklas Kaul und auch die derzeit verletzte Malaika Mihambo - 20 weitere Leichtathleten sind am Donnerstag für die anstehende WM in Budapest (19. bis 27. August) nominiert worden. In sein Aufgebot holte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) die Erst- und Zweitplatzierten der zurückliegenden deutschen Meisterschaften in Kassel mit erfüllter WM-Norm.

Bekannteste Namen sind die Europameister Lückenkemper (100 m), Kaul ( Zehnkampf), Julian Weber ( Speer) sowie Weitsprung-Star Mihambo. Die Olympiasiegerin hatte sich in Kassel einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen und kann in den nächsten drei Wochen nur eingeschränkt trainieren. "Ich hoffe, dass ich für die WM wieder konkurrenzfähig bin", sagte die 29-Jährige, die als Titelverteidigerin ohnehin eine Wildcard besitzt.

Zuletzt hatten bereits die Geher und Marathon-Läufer ihr WM-Ticket erhalten. Die finale Nominierung des DLV-Teams erfolgt am 30. Juli, die Athleten können sich auch über die Weltrangliste des Weltverbandes World Athletics empfehlen. "Wir rechnen insgesamt mit etwa 70 bis 80 Athletinnen und Athleten", hatte DLV-Chefbundestrainerin Annett Stein in Kassel gesagt.