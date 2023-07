Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat bei den deutschen Meisterschaften für eine kleine Überraschung gesorgt. Der Berliner landete im ersten Wettkampf nach seinen öffentlich gemachten Depressionen mit 62,87 m auf dem dritten Platz, den Sieg sicherte sich Henrik Janssen (Magdeburg/63,93) vor Sven Richter (LV Erzgebirge/63,57).

Unter der Woche hatte Harting, der zwischenzeitlich auf Titelkurs lag, erstmals mit eindrücklichen Worten über seine Krankheit gesprochen. "Es ist eine Krankheit, die immer mehr gesellschaftliche Akzeptanz findet. Das Stigma fällt. Keiner ist davor gefeit. Egal, wie erfolgreich oder unerfolgreich er war. Und ja, es hat auch mich getroffen", sagte der 33-Jährige der Berliner Zeitung.

Harting hatte 2016 in Rio überraschend Olympia-Gold gewonnen und konnte in den folgenden Jahren nicht mehr an seine starken Leistungen anknüpfen.