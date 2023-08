Fünf Tage nach ihrem spektakulären Sturz in der Mixed-Staffel hat die niederländische Starsprinterin Femke Bol ihren ersten WM-Titel gewonnen. Die 23-Jährige holte in Budapest über 400 m Hürden nach 51,70 Sekunden souverän Gold vor Shamier Little aus den USA (52,80) und wurde so ihrer Favoritenrolle gerecht. Bronze sicherte sich die die Jamaikanerin Rushell Clayton (52,81).

Bol war im Finale auf Wiedergutmachung aus, nachdem sie zum WM-Auftakt am Samstag in der Mixed-Staffel über 4x400 m kurz vor dem Ziel gestürzt war - und so der mögliche Traum von Gold platzte.

Nun kürte sich die Olympia-Dritte und Europameisterin zur Nachfolgerin von Sydney McLaughlin-Levrone, die Olympiasiegerin und Weltrekordlerin aus den USA konnte ihren Titel verletzungsbedingt nicht verteidigen.

Carolina Krafzik ( Sindelfingen) und Eileen Demes ( Neu-Isenburg) waren im Halbfinale ausgeschieden.