Sprinterin Dafne Schippers (31) beendet ihre Karriere. "Es war eine Reise ohne Reue", schrieb die ehemalige Weltmeisterin über die 200 m aus den Niederlanden bei Instagram. Mit ihren 21,63 Sekunden vom Goldcoup in Peking 2015 ist Schippers immer noch die Nummer sechs der ewigen Weltbestenliste über die 200 m.

"Als Sportlerin weiß man immer, dass dieser Tag kommen wird, dass die eigene Karriere irgendwann ein Moment in der Zeit sein wird", schrieb Schippers: "Eine Sammlung von Erinnerungen und hoffentlich Medaillen."

Und davon gewann Schippers so einige: 2015 in Peking wurde sie zudem Vize-Weltmeisterin über die 100 m, gewann Olympia-Silber in Rio (200 m) und triumphierte 2014 und 2016 in ihrer Heimat über die 100 m bei Europameisterschaften. Insgesamt gewann Schippers bei großen internationalen Meisterschaften 14 Medaillen.