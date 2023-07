Niko Kappel hat bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris den zweiten Titel seiner Karriere knapp verpasst, aber Silber gewonnen.

Kugelstoßer Niko Kappel (Schwäbisch-Gmünd) hat bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris den zweiten Titel seiner Karriere knapp verpasst, aber Silber gewonnen. Der 28-Jährige verbesserte seine Saisonbestleistung auf 14,49 m und musste sich in einem hochklassigen Wettbewerb in der Klasse F41 nur dem Usbeken Bobirjon Omonow geschlagen geben. Der Paralympics-Sieger von Tokio kam auf 14,73 m und blieb mit dem neuen Meisterschaftsrekord nur 26 Zentimeter unter Kappels Weltrekord. Dritter wurde der US-Amerikaner Hagan Landry (13,48).

Kappel war 2017 Weltmeister geworden, 2019 und 2015 holte der Paralympics-Sieger von Rio ebenfalls Silber. Zudem gewann der gelernte Bankkaufmann die vierte Medaille (2x Gold, 2x Silber) für das deutsche Team in Paris.

Die Para-Leichtathletik-WM (bis 17. Juli) ist eine Art Generalprobe für die Paralympics im kommenden Jahr (28. August bis 8. September 2024), die ebenfalls in Frankreichs Hauptstadt stattfinden. Bei der vorherigen WM 2019 in Dubai hatte das deutsche Team als Neunter des Medaillenspiegels elfmal Edelmetall gewonnen (7x Gold, 2x Silber, 2x Bronze).