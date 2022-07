Eugene (SID) - Europameister Mateusz Przybylko ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene früh im Hochsprung-Finale ausgeschieden. Der 30-Jährige aus Leverkusen übersprang im dritten Versuch 2,24 m und scheiterte danach dreimal an 2,27. Przybylko wurde damit Zwölfter unter 13 Startern.

In einer packenden Medaillenentscheidung sicherte sich Mutaz Essa Barshim aus Katar mit 2,37 m seinen dritten WM-Titel in Serie. Zweiter wurde der Südkoreaner Woo Sang Hyeok (2,35). Andrij Prozenko (2,33) holte mit Bronze die erste Medaille für die Ukraine in Eugene.

Barshim war in einer denkwürdigen Entscheidung im Vorjahr in Tokio gemeinsam mit seinem Kumpel Gianmarco Tamberi Olympiasieger geworden. Diesmal reichte es für den Italiener (2,33) nur zu Rang vier.

2018 hatte Przybylko in einem spektakulären EM-Finale mit 2,35 m Gold geholt, war danach aber bei der WM 2019 in Doha wie auch bei Olympia 2021 in Tokio klar in der Qualifikation gescheitert.

Die letzte deutsche Hochsprung-Medaille bei einer WM hat Raul Spank 2009 mit Bronze in Berlin geholt.