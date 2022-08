Thomas Röhler (Jena) ist bei der Heim-EM in München nach einer schwachen Vorstellung bereits in der Qualifikation des Speerwurfs gescheitert.

München (SID) - Rio-Olympiasieger und Titelverteidiger Thomas Röhler (Jena) ist bei der Heim-EM in München nach einer schwachen Vorstellung bereits in der Qualifikation des Speerwurfs gescheitert. Der 30-Jährige kam nicht über 71,31 m hinaus und landete in der ersten Gruppe damit auf dem letzten Platz. Röhler, der zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, übertraf zuletzt 2019 die 80-Meter-Marke.

Der WM-Vierte Julian Weber (Mainz) und Andreas Hofmann (Mannheim) warfen erst in Gruppe B um den Einzug ins Finale am Sonntag (19.50 Uhr/ZDF).

Röhlers Saisonbestleistung steht bei 72,51 m. Für die EM im Olympiastadion besaß er als Europameister von 2018 eine Wildcard. Der deutsche Rekordhalter Johannes Vetter (Offenburg) hatte seinen Start bei der EM verletzungsbedingt absagen müssen.