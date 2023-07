Sprinterin Lisa Mayer ( Wetzlar) wird die Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) verletzungsbedingt verpassen. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Samstag mit. Die 27-Jährige erlitt im Training eine Blessur am Bizeps, die eine wochenlange Pause nach sich zieht und folglich auch die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Kassel am 8. und 9. Juli unmöglich macht.

Mayer zählte zusammen mit Europameisterin Gina Lückenkemper ( Berlin), Alexandra Burghardt ( Burghausen) und Rebekka Haase ( Wetzlar) zur Goldstaffel über 4x100 Meter bei der EM im vergangenen Sommer in München. "Es ist erst einmal ein Schock, ein herber Rückschlag. Der Weg bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird definitiv nicht einfacher, aber es geht immer irgendwie weiter", sagte Mayer.