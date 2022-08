Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß verpasst die Heim-EM in München (15. bis 21. August).

Köln (SID) - Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß verpasst die Heim-EM in München (15. bis 21. August). Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband mitteilte, zog sich der 26-Jährige aus Chemnitz am Dienstag im Training bei einem Sturz auf die Schulter einen Bruch des Schlüsselbeins zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Heß soll noch in dieser Woche operiert werden.

Bei den Weltmeisterschaften Ende Juli in Eugene Oregon hatte der Europameister von 2016 als 13. des Vorkampfes das Finale um vier Zentimeter verpasst.