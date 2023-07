US-Sprintstar Sha'Carri Richardson nimmt Kurs auf ihre ersten Weltmeisterschaften. Die 23-Jährige verbesserte bei den Trials in Eugene im Vorlauf über 100 m ihre Bestzeit um eine Hundertstelsekunden auf 10,71 Sekunden und setzte sich damit auch an die Spitze der Weltrangliste. Die bisherige Weltbestzeit hatte die Ivorerin Marie-Josee Ta Lou mit 10,75 Sekunden gehalten. Die Leichtathletik-WM findet in Budapest (19. bis 27. August) statt.

Richardson gilt seit zwei Jahren als US-Goldhoffnung im Sprint. 2021 wurde sie allerdings von den Olympischen Spielen in Tokio 2021 ausgeschlossen, nachdem sie positiv auf Marihuana getestet worden war. Dann musste sie ihre Hoffnungen auf eine Medaille bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr begraben, als sie bei den US-Trials durchfiel.

Richardson hatte angekündigt, ihr Leben in diesem Jahr neu ordnen zu wollen, nach ihrem Rennen sprach sie nicht mit den Medien - um sich auf das Halbfinale und den Endlauf am Freitag (Ortszeit) zu konzentrieren. Nur die drei Erstplatzierten erhalten ein WM-Ticket.