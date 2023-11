Jamaikas Sprint-Königin Elaine Thompson-Herah hat einen neuen Trainer gefunden. Die fünfmalige Olympiasiegerin wird sich unter Reynaldo Walcott auf die Olympischen Spiele in Paris vorbereiten, das teilte ihr Management am Montag mit. Die 31-Jährige schließt sich demnach dem Elite Performance Track Club an, in dem auch ihre erfolgreiche Landsfrau Shelly-Ann Fraser-Pryce trainiert.

Thompson-Herah hatte sich am vergangenen Donnerstag wegen "extrem überzogener" finanzieller Forderungen von ihrer bisherigen Trainerin Shanikie Osbourne getrennt. "Aus Schwierigkeiten erwachsen Wunder. Schönen Montag", schrieb Thompson-Herah nach der Verkündung ihres neuen Coachs bei X.

Mit Fraser-Pryce, selbst dreimalige Olympiasiegerin, hatte Thompson-Herah schon bis vor drei Jahren gemeinsam beim MVP Track Club in Jamaikas Hauptstadt Kingston trainiert.

Thompson-Herah ist mit einer Zeit von 10,54 Sekunden die zweitschnellste Frau der Geschichte über 100 m, sowohl 2016 in Rio als auch 2021 in Tokio gewann sie das Gold-Double über 100 und 200 m. Aufgrund von Verletzungen war Thompson-Herahs Saison 2023 aber nicht nach Wunsch verlaufen.