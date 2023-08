Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre muss sich wegen des Verdachts auf einen Meniskusriss am Freitag operieren lassen und fällt vorerst aus.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband muss den nächsten schmerzhaften Ausfall für die WM in Budapest verkraften. Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre ( Leverkusen) muss sich wegen des Verdachts auf einen Meniskusriss am Freitag operieren lassen und fällt daher für die Titelkämpfe in Ungarn (19. bis 27. August) aus.

"Sein Ausfall ist deshalb so bitter, da er zuletzt in absoluter Topform gewesen ist und zu den Hoffnungsträgern für Budapest gezählt hat", sagte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner.

Die Verletzung des EM-Zweiten und deutschen Meisters Lita Baehre ist eine Folge seines Starts beim Diamond-League-Meeting in Monaco vor gut zwei Wochen, wo er schmerzhaft in den Einstichkasten gestürzt war. Vor Lita Baehre hatte unter anderem Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo verletzt für Budapest absagen müssen.