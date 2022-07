Stabhochspringerin Jacqueline Otchere hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene im Finale den zehnten Platz belegt.

Eugene (SID) - Stabhochspringerin Jacqueline Otchere hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene im Finale den zehnten Platz belegt. Beim Doppelsieg der USA übersprang die erst kurz vor den Titelkämpfen nachnominierte Mannheimerin am Sonntagabend 4,45 Meter.

Gold ging an Olympiasiegerin Katie Nageotte, die gleich im ersten Versuch 4,85 Meter übersprang. Zweite wurde US-Teamkollegin und Vizeweltmeisterin Sandi Morris, die die Siegeshöhe erst im zweiten Versuch schaffte. Bronze ging an Nina Kennedy aus Australien (4,80 m).

"Ich wäre gerne noch höher gesprungen, ich wäre gerne die 4,60 Meter gesprungen. Ich habe alles gegeben. Aber mir fehlt einfach die Routine, im Training, mit den Stäben und dem hohen Griff, daher hat es heute leider nicht geklappt", sagte Otchere: "In den vorherigen Wettkämpfen habe ich mir das nicht zugetraut, daher hat das heute ein bisschen gefehlt, und die Sprünge sahen nicht so aus, wie sie sollten. Eigentlich bin ich aber super stolz, dass das alles so gut geklappt hat. Ich bin ja erst letzte Woche informiert worden, dass ich dabei bin, hatte eine super Quali, da bin ich echt richtig gut gesprungen, und abgesehen davon, dass bei 4,60 Metern die Latte gefallen ist, war das auch ein guter Wettkampf."