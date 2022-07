Die deutsche Vizemeisterin Annika Marie Fuchs (Potsdam) hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene das Speerwurf-Finale erreicht.

Eugene (SID) - Die deutsche Vizemeisterin Annika Marie Fuchs (Potsdam) hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene das Speerwurf-Finale erreicht. Mit ihrem besten Wurf auf 59,36 m blieb die 25-Jährige zwar deutlich unterhalb der geforderten Qualifikationsweite von 62,50 m, schaffte es als insgesamt Neunte jedoch trotzdem unter die besten zwölf für das Finale am Freitag (18.20 Uhr OZ/3.20 Uhr am Samstag MESZ).

Die Athletinnen hatten bei der Vorausscheidung mit dem Rückenwind im Hayward Field zu kämpfen. Lediglich drei Athletinnen übertrafen die geforderte Qualifikationsweite, darunter auch Olympiasiegerin Liu Shiying ( China), der mit 64,32 m die beste Weite des Tages gelang.

Auch Titelverteidigerin Kelsey-Lee Barber aus Australien (61,27) qualifizierte sich mit der sechstbesten Weite für das Finale.

Europameisterin Christin Hussong (Zweibrücken) hatten ihren Start wegen Formproblemen kurzfristig abgesagt.