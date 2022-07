Die Äthiopierin Gudaf Tsegay hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene den Titel über 5000 m geholt.

Eugene (SID) - Die Äthiopierin Gudaf Tsegay hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene den Titel über 5000 m geholt. Die Olympiadritte von Tokio siegte in 14:46,29 Minuten vor der Kenianerin Beatrice Chebet (14:46,75). Bronze ging durch Dawit Seyaum (14:47,36) ebenfalls an Äthiopien.

Olympiasiegerin Sifan Hassan (Niederlande) musste sich mit Platz sechs begnügen und blieb damit wie schon über 10.000 m (Rang vier) ohne Medaille. Die Kenianerin Hellen Obiri, Weltmeisterin 2017 und 2019, war nicht am Start, sie hatte Silber über 10.000 m geholt.

Die deutsche Topläuferin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen), WM-Dritte von 2019, war ebenso hat wie Alina Reh (Berlin) und Sara Benfares (Rehlingen) im Vorlauf ausgeschieden.