Überflieger Armand Duplantis peilt am Mittwoch beim hochkarätig besetzten Hallenmeeting im französischen Lievin den Weltrekord an.

Lille (SID) - Im dritten Anlauf zur nächsten Bestmarke? Überflieger Armand Duplantis peilt am Mittwoch (19.45 Uhr) beim hochkarätig besetzten Hallenmeeting im französischen Lievin den Weltrekord an. "Um 6,22 m zu überspringen, muss alles wirklich perfekt sein", sagte der schwedische Stabhochsprung-Dominator, der in diesem Winter alles auf die nächste Rekordjagd ausgelegt hat.

Zwei Mal probierte es der Olympiasieger bereits. In Uppsala in der schwedischen Heimat flog der erst 23-Jährige Anfang des Monats auf 6,10 m, beim ISTAF Indoor in Berlin standen rund eine Woche später 6,06 m für ihn zu Buche - an den an beiden Orten aufgelegten 6,22 m scheiterte er jeweils. Immerhin: In Deutschland habe er sich "näher dran" gefühlt als in Schweden.

Duplantis hatte im vergangenen Sommer mit 6,21 m WM-Gold geholt. Stabhochsprung-Bestmarken in der Halle werden vom Weltverband WA - anders als in anderen Disziplinen - als Verbesserung des Weltrekords anerkannt. Den Rekord weiter zu verbessern, so wie er es schon fünf Mal zuvor geschafft hat, sei das "Hauptziel" in dieser Hallensaison, hatte der Europameister unlängst gesagt.

Viele Chancen bleiben wohl nicht mehr. Nach dem Wettbewerb in Lievin im Norden Frankreichs, wo unter anderem auch 100-m-Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien) und der norwegische Hürdenstar Karsten Warholm am Start sein werden, steht für Duplantis planmäßig nur noch ein weiterer Wettkampf am 25. Februar in Clermont-Ferrand an. Ob "Mondo" bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) teilnehmen wird, ließ er zuletzt offen.