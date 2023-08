Bei seiner Jagd nach dem Sprint-Double schielt US-Star Noah Lyles auch auf den 200-m-Weltrekord von Usain Bolt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dem nahe kommen werde", sagte der Titelverteidiger vor dem WM-Finale am Abend (21.50 Uhr/ZDF und Eurosport). Bolt war 2009 in Berlin 19,19 Sekunden gerannt, Lyles hat mit 19,31 Sekunden die viertbeste Zeit der Geschichte stehen.

Er sei "sehr zuversichtlich", sagte Lyles, der am Sonntag Gold über die 100 m gewonnen hatte. Bei seinen 19,76 Sekunden im Halbfinale habe er sich "nicht einmal wirklich angestrengt", sagte der 26-Jährige: "Mein Körper regeneriert sich von Tag zu Tag und ich fühle mich tatsächlich besser als vor den 100 Metern."

Die 200 m sind die Lieblingsstrecke von Lyles, Trainingspartner von 100-m-Europameisterin Gina Lückenkemper. In Budapest könnte er seinen dritten Titel in Serie holen, das Double schaffte zuletzt Bolt 2015 in Peking.