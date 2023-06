Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris finden die deutschen Meisterschaften der Leichtathleten im Juni 2024 in Braunschweig statt.

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris finden die deutschen Meisterschaften der Leichtathleten am letzten Juni-Wochenende 2024 in Braunschweig statt. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch bekannt. Braunschweig wird die Titelkämpfe damit zum sechsten Mal ausrichten.

"Unsere Stadt bietet hervorragende Bedingungen für diese hochklassige Veranstaltung und eine Menge Erfahrung im Ausrichten großer Leichtathletik-Meisterschaften, eine gute touristische Infrastruktur und nicht zuletzt ein begeisterungsfähiges Publikum", sagte Braunschweigs Bürgermeister Thorsten Kornblum: "Die Menschen in der Region können sich auf ein sportliches Ereignis der Spitzenklasse freuen."