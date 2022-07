Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene im Halbfinale über 200 Meter ausgeschieden.

Als Schnellste ins Finale am Donnerstag zog die Jahresbeste Shericka Jackson (21,67) ein, 100-m-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce (21,82) hinterließ ebenfalls einen starken Eindruck. Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah (alle Jamaika) verpasste in 21,97 zwar die direkte Qualifikation, kam aber mit der insgesamt fünftschnellsten Zeit als eine von zwei Zeitbesten weiter.

Die drei Jamaikanerinnen hatten in der Reihenfolge Fraser-Pryce, Jackson und Thompson-Herah Gold, Silber und Bronze über 100 m geholt.