Eugene (SID) - Titelverteidiger Niklas Kaul ist stark in den zweiten Tag beim WM-Zehnkampf von Eugene gestartet und hat weiter Boden gutgemacht. Der 24 Jahre alte Mainzer erzielte am Sonntagmorgen über 110 m Hürden in 14,27 Sekunden eine persönliche Bestleistung. Mit 5087 Punkten rückte Kaul auf Platz 15 vor.

Damit liegt Kaul 29 Punkte über seinem Durchgangswert vom WM-Triumph 2019 in Doha. Traditionell ist sein zweiter Tag der deutlich stärkere.

Bester Deutscher ist weiter Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen), der US-Student fiel allerdings mit 14,86 Sekunden auf Platz elf (5165) zurück. Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied), WM-Dritter von 2017, ist 16. (5085). Tim Nowak (Ulm) liegt auf Platz 20 (4849).

Nachdem Topfavorit und Olympiasieger Damian Warner (Kanada) am Vortag verletzt aufgegeben hatte, führt weiter Überraschungsmann Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico mit 5596 Punkten vor dem Kanadier Pierce Lepage (5488), der mit 13,78 die beste Hürdenzeit erzielte, und Zach Ziemek aus den USA (5384). Olympiasieger Kevin Mayer (Frankreich) ist Fünfter (5357).