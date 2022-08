Niklas Kaul hat bei der Heim-EM Gold im Zehnkampf gewonnen. Europas neuer "König der Athleten" setzte sich am zweiten Tag mit 8545 Punkten durch.

München (SID) - Niklas Kaul (Mainz) hat bei der Heim-EM in München Gold im Zehnkampf gewonnen. Europas neuer "König der Athleten" setzte sich im Olympiastadion nach einer Aufholjagd am zweiten Tag mit 8545 Punkten vor Simon Ehammer aus der Schweiz (8468) und dem Esten Janek Oiglane (8346) durch.

Nach dem WM-Triumph vor drei Jahren in Doha sicherte sich der 24-Jährige damit den zweiten großen Titel seiner Karriere, zudem holte er die fünfte Medaille für die deutschen Leichtathleten in München. "München wird immer einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen haben", sagte Kaul überwältigt.

Kai Kazmirek (Koblenz) belegte den achten Rang (8151). Artur Abele (Ulm) beendet den letzten Zehnkampf seiner Karriere auf Platz 15 (7662).