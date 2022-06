Zehnkampf-Talent Leo Neugebauer hat überraschend als erster deutscher Mehrkämpfer die Norm für die WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) geknackt.

Köln (SID) - Zehnkampf-Talent Leo Neugebauer hat überraschend als erster deutscher Mehrkämpfer die Norm für die WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) geknackt. Der 21-Jährige von der LG Leinfelden-Echterdingen, der an der Universität von Texas studiert, steigerte seine Bestleistung bei den US-College-Meisterschaften um mehr als 200 Zähler auf 8362 Punkte und blieb damit knapp über der geforderten Marke (8350).

In der Jahres-Weltbestenliste liegt Neugebauer damit auf Platz neun. Zuvor bester Deutscher war Weltmeister Niklas Kaul ( Mainz) mit Ende Mai in Götzis erzielten 8303 Punkten. Kaul hat als Titelverteidiger automatisches Startrecht für Eugene, der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) kann zudem drei weitere Zehnkämpfer nominieren. Kaul nannte aber die EM in München (15. bis 21. August) als vorrangiges Ziel.