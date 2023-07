Vize-Europameisterin Lea Meyer holte sich in 9:33,19 Minuten über ihre Spezialstrecke 3000 m Hindernis ihren nächsten DM-Titel.

Vize-Europameisterin Lea Meyer hat mit ihrem DM-Titel über die 3000 m Hindernis ein aus persönlicher Sicht perfektes Wochenende vollendet. Die Leverkusenerin setzte sich bei den deutschen Meisterschaften in Kassel am Sonntag über ihre Spezialstrecke in 9:33,19 Minuten durch.

Tags zuvor war die 25-Jährige bereits über die 5000 m (15:26,82) in Abwesenheit von Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen/Fußbeschwerden) die Schnellste gewesen.