Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain hat in der Ligue 1 erneut gepatzt. Das Team um Superstar Kylian Mbappe kam am Samstag bei Schlusslicht Clermont Foot nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

PSG war zwar spielerisch weit überlegen, doch Clermont hielt mit viel Kampf dagegen. Angreifer Goncalo Ramos vergab kurz vor Schluss die Siegchance für Paris, zuvor hatten bereits Mbappe und Ousmane Dembele mehrere gute Gelegenheiten vergeben. Auf der anderen Seite hatte der Champions-League-Teilnehmer Glück, dass die Gastgeber nicht noch zuschlugen.

Mit nur drei Siegen aus sieben Spielen liegt Paris nur auf Rang zwei. Am Sonntag kann Spitzenreiter Stade Brest im Spitzenspiel bei OGC Nizza die Tabellenführung ausbauen. Nizza könnte mit einem Heimerfolg dagegen selbst auf Rang eins springen.