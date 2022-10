Hamburg (SID) - Der Stuttgarter Andy Haug hat bei den ersten Parkour-Weltmeisterschaften in Tokio beim Speed Run den 34. Platz belegt. Der Sieg ging in dieser Disziplin an Bogdan Kolmakow aus der Ukraine. An der Entscheidung in der Freestyle Challenge nahm Haug nicht teil.

Die Welttitelkämpfe wurden unter der Regie des Turn-Weltverbandes FIG veranstaltet. Mittelfristig erhofft sich die FIG eine Aufnahme dieser noch jungen Disziplin in das Programm der Olympischen Spiele.