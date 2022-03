Köln (SID) - Katar hat acht Monate vor der Fußball-WM im eigenen Land einen Achtungserfolg verbucht. Der WM-Gastgeber besiegte Bulgarien mit 2:1 (1:0). Akram Afif (27.) brachte das Heimteam in Ar-Rayyan per Elfmeter in Führung, Kiril Despodow (60.) glich für die Bulgaren aus. Boualem Khoukhi (74.) erzielte das Siegtor.

Im vergangenen Jahr hatten die Katarer beim Gold Cup in den USA das Halbfinale erreicht, in dem sie am Ausrichter mit 0:1 scheiterten. Bei der WM-Generalprobe Arab Cup im eigenen Land belegten sie im Dezember den dritten Platz - dank eines 5:4-Sieges im Elfmeterschießen gegen Rekord-Afrikameister Ägypten.