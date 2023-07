Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat das Wettbieten um Top-Talent Arda Güler gewonnen. Der 18 Jahre alte türkische Nationalspieler wechselt von Fenerbahce Istanbul zu den Madrilenen und unterschrieb für sechs Jahre bis 2029.

Medienberichten zufolge war in Gülers Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro verankert. Laut offiziellen Angaben Fenerbahces zahlt Real aber sogar 20 Millionen Euro - offenbar, um so den FC Barcelona sowie die AC Mailand im Rennen um Güler auszustechen.

Der offensive Mittelfeldspieler gilt als größtes Talent im türkischen Fußball, wo längst Vergleiche zum ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil gezogen werden. Der Linksfuß absolvierte in mehr als vier Jahren für Istanbul 51 Pflichtspiele, dabei erzielte er neun Tore und verbuchte zwölf Vorlagen.

Für die türkische Nationalmannschaft von Trainer Stefan Kuntz absolvierte Güler bislang vier Spiele (ein Tor).