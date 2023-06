Am 21. Juni jährt sich ein schwarzer Tag der deutschen Fußballgeschichte zum 25. Mal - und das ZDF blickt in seiner sportstudio reportage auf die Geschehnisse zurück. Während der WM 1998 in Frankreich griffen deutsche Hooligans den Gendarm Daniel Nivel an und verletzten ihn lebensgefährlich, der Franzose trug dauerhafte Hirnschäden davon. Die Schandtat ereignete sich am Rande des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Jugoslawien in Lens.

Die Reportage von Tibor Meingast zeichnet den Tattag nach und schildert die anschließenden polizeilichen Ermittlungen in Deutschland. Mit Burkhard Mathiak, dem entscheidenden Zeugen, wird der Gerichtsprozess gegen die Schläger von Lens beleuchtet. Der Rechtswissenschaftler und Kriminologe Frank Neubacher versucht die Motive des Verbrechens zu erklären. Zudem kommen der Sicherheitschef des Deutschen Fußball-Bundes, Hendrik Grosse-Lefert, und Polizisten der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze zu Wort. Der Film ist seit dem 15. Juni in der ZDFmediathek und auf sportstudio.de zu sehen.