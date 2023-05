Der FC Arsenal hat im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft noch nicht aufgegeben. Sechs Tage nach der 1:4-Pleite beim Titelverteidiger Manchester City bezwangen die Gunners im North West London Derby den FC Chelsea mit 3:1 (3:0) und eroberten die Tabellenführung zurück. Allerdings haben sie zwei Spiele mehr bestritten als ManCity und ihr Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen.

Martin Ödegaard (18./31.) und Gabriel Jesus (34.) beendeten mit ihren Toren die Arsenal-Durststrecke von vier Spielen in Folge ohne Sieg. Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta liegt vorerst zwei Zähler vor dem Meister, hat aber nur noch vier Spiele. ManCity, auch noch in der Champions League und im FA Cup mit Titelchancen, tritt noch sechsmal in der Premier League an - als Nächstes am Mittwoch (21.00 Uh/Sky) gegen West Ham United.

Chelsea, erst nach der Pause mit Nationalspieler Kai Havertz, kassierte trotz des Treffers von Noni Madueke (64.) die sechste Pflichtspielniederlage in Folge. Die Europapokalplätze sind für die Blues längst außer Reichweite, die Abstiegszone ist dagegen nur noch neun Punkte entfernt.