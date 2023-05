Nach den Ausschreitungen im Anschluss an das Conference-League-Halbfinale gegen West Ham United hat der AZ Alkmaar 43 Stadionverbote verhängt. Wie der niederländische Fußball-Klub am Freitag bekannt gab, betreffen die Sanktionen "Besucher, die in das Fehlverhalten rund um das europäische Halbfinale in Alkmaar verwickelt waren".

Weitere Stadionverbote seien "keineswegs ausgeschlossen", hieß es in der Mitteilung weiter. Strafrechtliche Ermittlungen durch die niederländischen Behörden seien noch im Gange. Bislang sind im Zusammenhang mit den Vorfällen 14 Personen verhaftet worden.

Vor dem letzten Saisonspiel in der Eredivisie am Sonntag (14.30 Uhr) gegen PSV Eindhoven will Alkmaar zudem mit den Behörden über mögliche Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. "Es geht darum, dass die vielen Tausend AZ-Fans dazu in der Lage sein sollen, einen angenehmen Stadionbesuch zu erleben."

Am vergangenen Donnerstag hatte Alkmaar durch eine 0:1-Niederlage gegen West Ham den Einzug ins Endspiel der Conference League verpasst, nach dem Schlusspfiff stürmten vermummte Anhänger des Klubs die Haupttribüne des AFAS-Stadions und gingen dabei auch auf gegnerische Fans los. Zuletzt war es immer wieder zu Vorfällen im niederländischen Fußball gekommen.