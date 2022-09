Köln (SID) - Im Schnitt 7,59 Millionen Fans verzeichnete RTL am Montagabend bei seiner Live-Übertragung vom Nations-League-Duell zwischen England und Deutschland (3:3) im Wembley-Stadion. Der Marktanteil betrug 29,0 Prozent.

In der ersten Halbzeit schauten 7,25 Millionen (MA: 25,5 Prozent) zu, in der zweiten 7,91 (MA: 32,8). Das 0:1 am vergangenen Freitag gegen Ungarn in Leipzig hatten im ZDF 7,53 im Schnitt verfolgt (MA: 29,7 Prozent).