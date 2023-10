Die Explosion eines Böllers in unmittelbarer Nähe von Torwart Mory Diaw hat in Frankreichs Ligue 1 zu einem Spielabbruch geführt. In der hitzigen Begegnung zwischen dem HSC Montpellier und Clermont Foot lief bereits die Nachspielzeit, als der Feuerwerkskörper von einem Montpellier-Fan auf das Spielfeld geworfen wurde und neben Gästetorwart Diaw explodierte. Schiedsrichter Florent Batta führte beide Teams nach dem Vorfall beim Stand von 4:2 für Montpellier sofort in die Kabine.

"Der Arzt, der den Torwart von Clermont untersuchte, stellte fest, dass dieser nicht in der Lage war, das Spiel wieder aufzunehmen. Aus diesem Grund wurde das Spiel endgültig abgebrochen", sagte Batta nach der Partie.

Diaw ging nach der Explosion im Fünf-Meter-Raum sofort zu Boden und hielt sich die Hand an ein Ohr. Anschließend wurde er sichtlich geschockt auf einer Trage abtransportiert. Im Anschluss konnte der 30-Jährige gemeinsam mit der Mannschaft abreisen und wird am Montag weiter ärztlich untersucht. Ein Polizeisprecher sagte bei AFP, dass der mutmaßliche Böllerwerfer festgenommen worden sei.

"Wir sind empört, enttäuscht und traurig", gab Montpelliers Präsident Laurent Nicollin zu und beklagte, dass das Verhalten eines Einzelnen "die ganze Mannschaft bestrafen könnte".

Montpellier muss wegen des Vorfalls mit Sanktionen rechnen. Momentan belegt der französische Traditionsklub Rang zwölf der Ligue 1. Gegner Clermont ist Letzter und hat noch kein Spiel gewonnen.