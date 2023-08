Stürmer Neymar (31) steht bei Paris St. Germain offenbar vor dem Abschied. Der Brasilianer sei "wahrscheinlich kurz davor, PSG zu verlassen", zitierte die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag eine anonyme Quelle, die an den Verhandlungen beteiligt war und ein Angebot aus Saudi-Arabien erwähnte. Neymar sei "nicht mehr Teil der Pläne des Trainers und des Vereins", so die Quelle.

Zuvor hatte auch Transferexperte Fabrizio Romano von einem Interesse des Klubs Al-Hilal an Neymar berichtet. Al-Hilal hatte bereits vergeblich versucht, Neymars Klubkollegen Kylian Mbappe für 300 Millionen Euro Ablöse und ein angebliches Jahressalär von 700 Millionen Euro zu bekommen.

Bei PSG waren Mbappe und Neymar zuletzt in Ungnade gefallen, beide gehörten am Samstag beim Saisonstart gegen den FC Lorient (0:0) nicht zum Kader des neuen Trainers Luis Enrique. Zumindest Mbappe wurde am Sonntag aber wieder in die erste Mannschaft des Meisters integriert.